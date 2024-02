Assegno di inclusione, il nuovo calendario dei pagamenti di marzo (e per chi ha presentato la domanda in ritardo)

Quando sarà pagato l'assegno di inclusione a marzo? L’INPS, con il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024, ha comunica il calendario dei pagamenti. All’interno della stessa nota, l’Istituto ha ricordato ai beneficiari che a decorrere dalla mensilità di marzo – per gli eventuali rinnovi – si inizierà a prendere in considerazione il valore dell’Isee riferito al 2024. Questo significa, in altre parole, che qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica – ossia la DSU – non sia stata ancora presentata e non giunga in tempo utile per procedere con l’elaborazione della mensilità, la domanda verrà sospesa. Fino a quando non sarà disponibile l’Isee 2024.

Il calendario dei pagamenti di marzo

A partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024. Di seguito le date dei pagamenti:

martedì 27 febbraio 2024

mercoledì 27 marzo 2024

venerdì 26 aprile 2024

martedì 28 maggio 2024

giovedì 27 giugno 2024

sabato 27 luglio 2024

Chi presenta domanda in ritardo

Per coloro che presentano domanda di Assegno di inclusione entro il mese di febbraio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto nello stesso mese, i primi pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, verranno effettuati il 15 marzo con competenza per il mese di marzo (ossia il mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale), mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

domande: febbraio 2024. Sottoscrizione Patto di Attivazione Digitale ed esito positivo dell’istruttoria: febbraio 2024. L’importo viene erogato venerdì 15 marzo 2024;

domande: marzo 2024. Sottoscrizione Patto di Attivazione Digitale ed esito positivo dell’istruttoria: marzo 2024. L’importo viene erogato martedì 16 aprile 2024;

domande: aprile 2024. Sottoscrizione Patto di Attivazione Digitale ed esito positivo dell’istruttoria: aprile 2024. L’importo viene erogato mercoledì 15 maggio 2024;

domande: maggio 2024. Sottoscrizione Patto di Attivazione Digitale ed esito positivo dell’istruttoria: maggio 2024. L’importo viene erogato sabato 15 giugno 2024;

domande: giugno 2024. Sottoscrizione Patto di Attivazione Digitale ed esito positivo dell’istruttoria: giugno 2024. L’importo viene erogato martedì 16 luglio 2024.

Riesame domanda ADI respinta

L’Inps ha inoltre spiegato che a breve sarà disponibile nella procedura ADI il dettaglio delle causali delle domande respinte.

I diretti interessati avranno la possibilità di presentare una richiesta di riesame della domanda: lo possono fare entro 30 giorni dalla data nella quale hanno ricevuto la comunicazione dell’esito.

Le eventuali domande che dovessero contenere delle omissioni o delle difformità rispetto alla DSU, gli utenti riceveranno una mail o un SMS di notifica.