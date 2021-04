Banca Generali lancia BG4Real, un “ponte” oltre i crolli di Borsa

Le piccole e medie imprese italiane hanno un nuovo trampolino di rilancio per il dopo Covid grazie a BG4Real. I fondi innovativi 8A+Real Innovation e 8A+Real Italy Entif, promossi dalla società di gestione del risparmio indipendente 8A+ e da Banca Generali, hanno già raccolto 150 milioni da destinare a investimenti per lo sviluppo delle Pmi, primo passo di una strategia a più lungo termine che punta a raccogliere un miliardo di nuova liquidità in tre anni.

L’OFFERTA

«Abbiamo sviluppato BG4Real per creare un ponte che metta in collegamento il risparmio privato con l’economia reale, per ampliare la gamma di soluzioni per la diversificazione dei clienti mettendo nel frattempo a disposizione delle Pmi nuove fonti di approvvigionamento rispetto ai canali tradizionali - spiega Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali - La scelta è ampliare l’offerta alla clientela con investimenti decorrelati dai rischi di volatilità dei mercati, offrendo quindi la prospettiva di rendimenti nel medio-lungo periodo in contrapposizione agli effetti sulle diverse asset-class di un prolungato periodo di tassi prossimi allo zero e con un adeguato bilanciamento dei rischi». Rendimenti che per i sottoscrittori italiani possono risultare interessanti e anche dotati di un trattamento fiscale vantaggioso. «Ad oggi il programma si avvale di due strumenti, un Fia e un Eltif, costruiti da 8a+ che nella scelta degli investimenti tiene in considerazione le indicazioni dell’ecosistema di partnership che abbiamo costruito a supporto. Il focus di queste soluzioni è su Pmi dalla forte capacità innovativa e in fase di “scale up” - sottolinea Ragaini - che guardano soprattutto all’internazionalizzazione. Tenendo in mente questo obiettivo, il nostro Fia ha già finalizzato due operazioni straordinarie entrando nel capitale di Treedom, società fiorentina specializzata nell’agritech, e in quello di Inxpect, società bresciana attiva nel campo della robotica».

LA FORMULA

8A+Real Innovation è un fondo di investimento alternativo (Fia) sviluppato da Banca Generali in collaborazione con la boutique indipendente 8A+ Sgr. Si tratta di un prodotto multiasset creato per investire sia in strumenti di debito (per il 70%) sia nel capitale sociale (circa il 30%) dove si ricercano le migliori opportunità tra i portafogli di fondi di private equity e operazioni dirette sulle Pmi più innovative. La sottoscrizione minima è di 100mila euro, durata di 6 anni ed estensione possibile di un anno. L’agevolazione fiscale è una detrazione Irpef 30%. 8A + Real Eltif Italy è il primo fondo di questo tipo di Banca Generali e si caratterizza per un approccio prudente che coniuga il concetto di protezione e decorrelazione dai mercati anche del supporto alle aziende.

M. Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA