Università: dalla Carta della Cultura al fondo per lo studio, tutti i bonus per gli studenti

Tra tasse, affitti, libri e trasporti, frequentare l'università è diventato un lusso che pochi possono permettersi. Considerata la situazione, il governo ha deciso di intervenire, proponendo un bonus università e un fondo per lo studio. Un'iniziativa molto apprezzata dalle famiglie, che riusciranno così a risparmiare qualcosa.

Tutti i bonus

A partire dall'anno accademico 2021-2022, gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 22mila euro possono beneficiare del totale esonero dal pagamento del contributo per l'iscrizione all'Università. Un'iniziativa molto apprezzata dalle famiglie, considerando il costo sempre più alto delle tasse universitarie.

Oltre a loro, una riduzione dei costi è prevista anche per gli studenti con un ISEE compreso tra 22mila e 30mila euro, che potranno beneficiare di un esonero parziale.

Per i nati nel 2005, sono previsti invece due bonus cumulabili: il primo, noto come Carta della Cultura, è un bonus da 500 euro destinato ai giovani con un ISEE inferiore a 35mila euro, mentre il secondo, chiamato Carta del Merito, è rivolto agli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità.

Tra le altre iniziative, anche il fondo per il credito ai giovani.

Spesso chiamato «Fondo studio», viene dato dal governo agli studenti meritevoli che non hanno i mezzi finanziari per sostenere le spese per l'istruzione. Si tratta di un prestito garantito dallo Stato, che consente di ricevere fino a 25mila euro in rate comprese tra 3mila e 5mila euro.

Un ulteriore aiuto arriva anche dal bonus trasporti, che consente ai soggetti con un ISEE inferiore a 20mila euro di beneficiare di un voucher da 60 euro al mese.

Attenzione anche alle agevolazioni del modello 730. Esistono infatti detrazioni sia per l'affitto degli studenti fuori sede, che per le spese scolastiche sostenute nel corso dell'ultimo anno.