La nipote ferisce lo zio con un coltello da cucina la lite finisce nel sangue

ZAGAROLO - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato per tentato omicidio una donna italiana di 37 anni che aveva poco prima ferito con un coltello lo zio 51enne. È successo a Zagarolo, in provincia di Roma.



Sono stati i vicini a dare l'allarme al 112 dopo avere udito le urla provenire dall'appartamento dove vivevano zio e nipote. All'arrivo dei Carabinieri, l'uomo, completamente sporco di sangue e con evidenti ferite, era stato già adagiato sulla barella di un'ambulanza del 118 intervenuta e la donna era in casa e quindi subito bloccata. Secondo una prima ricostruzione, all'interno dell'abitazione, a seguito dell'ennesima lite familiare avvenuta per futili motivi, avrebbe aggredito, con un coltello da cucina, lo zio con il quale viveva, colpendolo con diversi fendenti al volto e al torace. I Carabinieri hanno ritrovato anche il coltello utilizzato che è stato sequestrato. L'uomo ferito è stato trasportato presso il Policlinico di Roma Tor Vergata e dimesso con 20 giorni di prognosi per varie ferite ma nei prossimi giorni dovrà essere operato. La nipote è stata condotta presso il carcere di Rebibbia.

