WhatsApp, la nuova app su pc per Windows 10: possibili pure videochiamate

WhatsApp, ecco come accedere e leggere i messaggi senza farsi vedere online​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi notizie per gli utenti che utilizzanosu: è in arrivo nei prossimi giorni, infatti, la nuovasupportata da. Un'alternativa preziosa rispetto all'installazione die decisamente più funzionale rispetto all'attuale app disponibile sul Windows Store, da molti utenti ritenuta decisamente inadeguata.La nuova app, infatti, garantirà un utilizzo più completo delle varie funzioni di WhatsApp sul pc. Quella attuale ha un solo vantaggio rispetto a: resta aperta e attiva anche se, inavvertitamente, dovessimo chiudere il browser. Le funzioni disponibili, però, sono decisamente poche rispetto a quelle garantite dallo smartphone, ed è per questo che l'verrà presto rimpiazzata. Come riporta Libero Tecnologia , tra le funzioni della nuova app più attese dagli utenti ci sarà la possibilità di effettuarecon i nostri contatti.