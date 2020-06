Whatsapp Pay, pagare con l'App sarà facile come inviare un messaggio: ecco come funziona

- è rendere semplici i pagamenti in modo da aiutare a portare più aziende nell’economia digitale, aprendo nuove opportunità di crescita. Stiamo inoltre rendendo l’invio di denaro ai propri cari facile come l’invio di un messaggio. Poiché i pagamenti su WhatsApp sono abilitati da Facebook Pay, in futuro vorremmo rendere possibile alle persone e alle aziende di utilizzare le medesime informazioni di pagamento in tutta la famiglia di applicazioni di Facebook».





Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA