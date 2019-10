«Aiuto, papà vuole uccidere mamma»: 12 enne chiama i carabinieri e fa arrestare il genitore

«Venite, vi prego. Mio padre picchia mia madre, vuole ucciderla». E' la fine di agosto quando i carabinieri di Novellara, nel Reggiano, ricevono una chiamata: dall'altra parte del telefono c'è la voce impaurita di un ragazzino di 12 anni stanco di dover assistere alle violenze quotidiane che la mamma è costretta a subire da suo padre.

Pugni, schiaffi, calci in piena notte per evitare che dormisse e un'escalation di violenze che l'ha imprigionata per anni, finché il figlio di 12 anni non ha chiesto aiuto al 112, ponendo fine all'incubo della madre, una casalinga di 35 anni. E' stato proprio grazie al coraggio del ragazzino che il responsabile delle violenze, il padre, un uomo di 40 anni, è stato arrestato.

La Procura reggiana, infatti, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri di Novellara, ha richiesto e ottenuto, dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, un provvedimento restrittivo di natura cautelare eseguito dai militari, che, dopo l'arresto, hanno condotto il 40enne in carcere. Le indagini hanno rivelato che l'uomo, dal 2013, sottoponeva a costanti vessazioni fisiche e morali la moglie, sistematicamente insultata, minacciata anche mostrandole un ascia, e picchiata con pugni, schiaffi e calci anche di notte per impedirle di prendere sonno.

L'ultimo episodio di fine agosto, portato alla luce grazie al coraggio del figlio 12enne, ha visto il marito prendere a schiaffi e pugni la moglie, causandole lesioni e arrivando anche a costringerla con violenza e minaccia a subire atti sessuali completi persino davanti ai figli minori. Vessazioni fisiche e morali, poi, che l'uomo commetteva anche nei confronti del figlio 12enne, costretto ad assistere alle botte subite dalla madre e sottoposto lui stesso a violenze, tanto da essere a sua volta minacciato con un'ascia. L'uomo è ora accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale.

