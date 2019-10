Vicenza, in preda a droga e alcol: ventenne aggredisce tre infermieri in ospedale

VICENZA - Momenti di paura ieri mattina all’ospedale di Vicenza. Un ragazzo di 20 anni, originario di Arco (Trento), che nelle ore precedenti era stato rintracciato in città in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti e per questo motivo accompagnato presso il pronto soccorso del San Bortolo per accertamenti, ripresosi dopo qualche ora ha minacciato il personale sanitario, aggredendo tre infermieri, ai quali ha procurato lievi lesioni.

Lo stesso ha poi proseguito a dare in escandenze, tentando di procurarsi delle lesioni e provocando uno stato di tensione tra i pazienti in attesa, mentre nel frattempo altri si era spostati in quanto impauriti. L'allarme al 112 ha fatto giungere sul posto, dopo pochi minuti, una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia di Vicenza, che seppur a fatica sono riusciti a bloccare il giovane consentendo in questo modo ai medici di sedarlo e trattenerlo per ulteriori accertamenti. La posizione del ventenne è ora al vaglio delle stesse forze dell'ordine.

