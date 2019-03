Insulta i militari, poii si denuda e minaccia il suicidio: denunciato

di Luca Pozza

VICENZA - In preda aidopo averi clienti del Bar Astra a Vicenza, al ponte delle Barche, a poche decine di metri da piazza Matteotti e il Teatro Olimpico, ha proferito frasi dello stesso tenore nei confronti delle due pattuglie della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza, intervenute sul posto assieme a quella della polizia lLocale, tentando anche l’aggressione fisica. A finire nei guai un padovano, P.C., 37 anni, residente a Carmignano di Brenta, che dopo essere stato denunciato in stato di libertà, ora dovrà rispondere deiIl fatto è avvenuto alle prime ore di oggi, all'interno e all'esterno del locale. L’uomo non si è limitato ad offendere le forze dell'ordine: nella concitazione del momento e per evitare la rimozione della propria autovettura lasciata in divieto di sosta, dopo essersi denudato si è posizionato sul parapetto del ponte minacciando di lanciarsi sul fiume Retrone. A quel punto è stato prontamente bloccato dai militari che hanno poi richiesto l’intervento del 118 il cui personale ha provveduto al trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo per gli accertamenti del caso. Spetterà ora all’autorità giudiziaria, cui è stata trasmessa una prima informativa di reato, valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.