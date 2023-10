Verona-Napoli, scontri tra ultras azzurri e veneti: in cento bloccati dalla polizia

Il suono sordo e l’odore acre dei fumogeni. Le strade trasformate in terra di nessuno, agenti della celere e poliziotti in assetto antisommossa. A Verona, scontri in atto tra tifoserie del Napoli e dell’Hellas in vista della partita di oggi pomeriggio tra scaligeri e partenopei.

Intorno alle 10 di stamattina una cinquantina di tifosi del Napoli sono venuti a contatto con sostenitori del Verona nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord. Ci sono già stati alcuni fermi.

Al Bentegodi sono attesi 3.223 sostenitori azzurri, ma è probabile che siano molti di più considerando i tanti tifosi del Napoli residenti al Nord.

Le prime tensioni con le forze dell'ordine si sono registrate stamani tra la stazione ferroviaria e lo stadio di Verona. Alcune decine di tifosi partenopei hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni.

L’intervento delle forze dell’ordine ha bloccato i facinorosi e portato alcuni di loro in Questura per l'identificazione. Inevitabili riverberi sul traffico in zona stadio e alla stazione. La polizia municipale è intervenuta sul posto per gestire la viabilità.