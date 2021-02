Valanga sul Cimone, un morto e due feriti non gravi. Sul Monte Cusna escursionisti sotto la neve

È morta una delle persone travolte da una valanga sul Monte Giovo, comprensorio del Cimone, sull'Appennino modenese. Il cadavere è stato estratto dalle neve. Lo riferisce il Soccorso Alpino, intervenuto insieme ai carabinieri. Altre due persone coinvolte dal distaccamento, forse di un diverso gruppo, sono invece state riuscite a liberarsi. È stata informata la Procura di Modena.

Valanga sul Monte Cusna

Sul Monte Cusna sarebbero due le persone investite dalla valanga: una è già stata tratta in salvo, per l'altra il recupero è in corso. I soccorritori intervenuti hanno dovuto raggiungere la zona, nei pressi della cima, a piedi per via delle condizioni meteo che rendono impossibile il decollo dell'elicottero.

