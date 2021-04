Vaccino Johnson& Johnson sospeso negli Stati Uniti dopo sei casi di coaguli di sangue

Gli Stati Uniti chiedono una sospensione precauzionale sul vaccino Johnson& Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza.

La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 ed i 48 anni. Una donna è morta ed un'altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska, secondo quanto riporta il New York Times.

Ultimo aggiornamento: 13:47

