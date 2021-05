Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una a donna di 60 anni. L'Asl: «Sta bene»

Vaccini in Toscana. Ancora un errore nella somministrazione delle dosi. Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer - con quattro dosi somministrate invece di una - si è verificato ieri all'hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come spiegato dalla Asl, una donna sessantenne. Sarebbe in buone condizioni di salute, si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa alle 12.30 su quanto avvenuto.

IL PRECEDENTE - Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer. Anche lei sta bene, come confermato dal professore Fabrizio Pregliasco che l'ha presa in cura. «Sta bene la di là dello spavento e dell'attenzione mediatica», ha detto il virologo dell'Università di Milano. «I parametri sono più che buoni - ha aggiunto il medico, che ha in cura la ragazza -, al di là dello spavento non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota parte dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi.

CASI ANALOGHI - Anche in Germania si sono avuti 8 casi analoghi nei quali non si sono poi visti ad oggi effetti pesanti. Detto questo stiamo lavorando tutti ad aumentare l'indice terapeutico di sicurezza del vaccino per aumentare il numero di persone che vogliono vaccinarsi». Secondo l'esperto quella di vaccinare i maturandi è «una buona idea». «È una buona idea per affrontare in sicurezza questo passaggio importante della propria vita. J&J va bene come AstaZeneca per loro. Ad oggi, al di là dell'aspetto, preferenziale, ritengo tutti i vaccini utili per tutti. Vanno usate le munizioni che ci sono a disposizione in questo momento, proprio perché la velocità è l'elemento determinante per riuscire a tornare ad una vita normale».

