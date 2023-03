Missili ipersonici Kinzhal, le armi che raggiungono i 12mila chilometri orari e possono trasportare testate nucleari

Missili Kinzhal - È una delle armi usate da Putin contro l'Ucraina: è un missile ipersonico, il Kinzhal. La principale caratteristica del missile Kinzhal è la velocità. Definita più volte come la «super arma di Putin», così come il 3M22 Zircon fly ha un'altra caratteristica: quella di non poter essere rilevato dai radar a causa della sua velocità, che lo rende immune ai sistemi di difesa anti-missile. Può essere utilizzato per distruggere sia navi che bersagli terresti e può essere anche armato con testate nucleari o ad alto potenziale esplosivo.

Già a metà febbraio il ministero della Difesa russo aveva pubblicato dei filmati di un'esercitazione in Bielorussia nella quale veniva colpito un bersaglio terrestre. Diversi Mig-31 con missili Kinzhal erano stati inviati a inizio febbraio a Soltsy, alla base aerea navale di Chernyakhovsk.

La minaccia del Kinzhal è ancora attuale. È stato annunciato alle 9 di questa mattina (3 marzo, ndr) un allarme aereo in tutta l'Ucraina, dopo il decollo, segnalato da gruppi di monitoraggio, di un MiG-31K dell'aeronautica russa in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal. A Kiev e in tutte le regioni dell'Ucraina è stato lanciato un avvertimento sul possibile pericolo e le autorità raccomandano ai cittadini di mettersi al riparo. Ieri, la portavoce del Centro stampa di coordinamento unito delle forze di difesa dell'Ucraina meridionale, Nataliya Gumenyuk, ha affermato che la Russia è attualmente alla ricerca di nuove tattiche per gli attacchi contro l'Ucraina.

Cos'è il missile ipersonico Kinzhal: le caratteristiche

Il missile ipersonico Kinzhal è un’arma particolarmente manovrabile che può colpire i bersagli con una velocità di Mach 10 e con un raggio d’azione di 2000 km (ma con una variante può arrivare anche a 3000 chilometri). Sono considerati impossibili da intercettare e possono trasportare una testata a frammentazione da 1.100 libbre o una testata nucleare da 500 kilotoni.

I missili ipersonici soni più veloci dei supersonici perchè capaci di superare di almeno cinque volte la velocità del suono, rappresentano una delle aree di maggior sviluppo dell'industria bellica. Sviluppato negli anni 2010 e lanciato in via sperimentale per la prima volta nel 2018, il Kinzhal è stato progettato per colpire portaerei ed incrociatori, ma è efficace anche per obiettivi terrestri: può raggiungere, in prossimità del bersaglio, gli oltre 12.000 chilometri orari ed è capace di compiere manovre evasive per schivare la controffensiva.

Kinzhal, quando e dove sono stati utilizzati

I missili ipersonici sono stati sparati un anno fa contro la città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina, all'inizio di maggio. Ma già non era la prima volta che Mosca utilizzava il suo missile ipersonico Kinzhal durante l'invasione. La Russia ha dichiarato di aver utilizzato i missili Kinzhal in Ucraina a metà marzo - affermazione poi confermata da funzionari statunitensi alla CNN - come primo uso noto dell'arma in combattimento. A marzo, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato l'uso del missile Kinzhal da parte della Russia, descrivendolo come «un'arma consequenziale... è quasi impossibile fermarla». Il segretario alla Difesa di Biden, Lloyd Austin, ha sminuito l'efficacia del missile, dichiarando a marzo alla CBS che «non lo vedrebbe come un cambio di strategia». E il ministero della Difesa britannico ha già detto che il missile Kinzhal è in realtà solo una versione lanciata dall'aria del missile balistico a corto raggio (SRBM) Iskander, che la Russia ha usato ripetutamente nella sua guerra contro l'Ucraina.

Perché tanta paura e clamore per i missili ipersonici? Innanzitutto, è importante capire il termine. In sostanza, tutti i missili sono ipersonici - il che significa che viaggiano ad almeno cinque volte la velocità del suono. Quasi tutte le testate sganciate da un razzo a chilometri di distanza nell'atmosfera raggiungono questa velocità verso il bersaglio. Non si tratta di una tecnologia nuova. Quello su cui le potenze militari - tra cui Russia, Cina, Stati Uniti e Corea del Nord - stanno lavorando ora è un veicolo di planata ipersonico (HGV). Un HGV è un carico utile altamente manovrabile che può teoricamente volare a velocità ipersonica, regolando al contempo la rotta e l'altitudine per volare sotto il rilevamento dei radar e aggirare le difese missilistiche. Un HGV è un'arma quasi impossibile da fermare. Si pensa che la Russia abbia un HGV nel suo arsenale, il sistema Avangard, che il presidente russo Vladimir Putin nel 2018 ha definito «praticamente invulnerabile» alle difese aeree occidentali.

Ma il Kinzhal, in quanto variante dell'SRBM Iskander, non è un HGV anche se ha un raggio d'azione più lungo e la capacità di attaccare da più direzioni, secondo un rapporto dello scorso anno del Center for Strategic and International Studies.

Perché Putin usa il missile Kinzhal?

L'uso in Ucraina segna il debutto in combattimento del sistema russo Kinzhal. «Il 18 marzo (2022, ndr), il sistema missilistico dell'aviazione Kinzhal con missili aerobalistici ipersonici ha distrutto un grande magazzino sotterraneo di missili e munizioni dell'aviazione delle truppe ucraine nel villaggio di Delyatin, nella regione di Ivano-Frankivsk», aveva dichiarato il Ministero della Difesa russo. I funzionari statunitensi hanno poi confermato alla CNN che la Russia ha lanciato missili ipersonici contro l'Ucraina e sono stati in grado di tracciare i lanci in tempo reale. I lanci di marzo avevano probabilmente lo scopo di testare le armi e di inviare un messaggio all'Occidente sulle capacità russe, hanno riferito diverse fonti alla CNN.

All'epoca il ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che Mosca ha probabilmente schierato il Kinzhal per «distogliere l'attenzione dalla mancanza di progressi nella campagna di terra della Russia». Austin disse che Putin stava «cercando di ristabilire un certo slancio». Potrebbe essere la stessa strategia adoperata ora.