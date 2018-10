Quarantenne ubriaca aggredisce fidanzato in strada con una chiave inglese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - In stato di forte alterazione alcolica una vicentina di 40 anni l’altra sera ha litigato in strada con il fidanzato, coetaneo. La discussione tra i due da urlata si è fatta violenta quando lei ha estratto dalla borsetta una chiave inglese lunga una ventina di centimetri e sotto l’effetto dell’alcol ingerito nella serata ha tentato più volte di colpire il fidanzato, che spaventato si è rifugiato all’interno del primo bar trovato aperto, il “Civico 18” in contra’ XX Settembre, seguito da lei, dove ha chiamato il 113. Gli agenti intervenuti hanno tentato di calmare la donna, furiosa. È stata così accompagnata al comando di viale Mazzini dove è stata identificata, denunciata per minacce e detenzione di oggetti atti a offendere (la chiave inglese) e sanzionata per ubriachezza molesta.