Non torna a casa: Samuel trovato morto in auto col motore acceso, era un culturista

TREVISO - Una tragedia tutta da capire. Trovato morto all'interno della sua auto ad appena 22 anni. La tragedia si è consumata a Selva del Montello (Treviso). A ritrovare il giovane ormai privo di vita sono stati i familiari che non vedendolo rincasare per la notte hanno iniziato a cercarlo fino alla terribile scoperta attorno alle 4 di questa mattina 22 marzo. Il giovane, come detto, era ancora dentro l'auto, proprio di fronte all'abitazione, il motore della vettura era ancora acceso.

APPROFONDIMENTI L'ORRORE Donna di 61 anni trovata morta in casa: «Ferite di arma da...

Chi è la vittima

La vittima è Samuel Carletti ed è stato trovato poco lontano da casa in via Castagnè. Malgrado l'allarme lanciato immediatamente, i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Era appassionato di body building, nella sua auto infatti c'era anche la borsa della palestra. Aveva frequentato l’istituto Fermi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA