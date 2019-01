Si ferma per soccorrere un gufo, ragazza di 26 anni travolta e uccisa

PIAVON DI ODERZO - Tragedia in serata sulla strada tra Piavon e Oderzo, vicino al distributore Energyca: in un incidente dalla dinamica ancora da chiarire una ragazza trevigiana di 26 anni, P. A., residente a Istrana, è stata investita e uccisa. Pare che la ragazza fosse scesa dall'auto per assistere un animale, probabilmente un gufo, che era in mezzo alla strada ed è stata poi investita. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA