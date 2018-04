Vuole gettarsi da un ponte 13 camonisti fanno da "materasso" e lo salvano

di Anna Guaita

NEW YORK – Tredicisalvano la vita di un uomo. E’ successo nel, vicino aVarie telefonate al numero delle emergenze hanno denunciato che un uomo era su un cavalcavia dell’autostrada, seduto sul muretto, con l’evidente intenzione di buttarsi.In quel momento, l’autostrada I-696 era chiusa al traffico, per manutenzioni. Il traffico era deviato su una parallela.La stradale ha allora pensato a uno stratagemma: ha cominciato a fermare i camion che transitavano sulla deviazione, ha spiegato a ciascun autista la situazione, e ognuno di quelli interpellati ha accettato di interrompere il viaggio, rientrare in autostrada e andare a parcheggiare sotto il cavalcavia. Di fatto, la polizia ha così creato una specie di “materasso” fatto dei tetti di tredici camion.Nel frattempo, esperti della polizia e dei servizi di assistenza, cercavano di convincere l’uomo a ritirarsi dal muretto e a rinunciare ai suoi propositi. E’ venuto fuori così che l’uomo aveva gravi problemi familiari, che era disperato, e che davvero voleva finirla.Invece, dopo quattro ore con i camion sotto a impedirgli il salto nel vuoto, l’uomo si è arreso.I camionisti sono ripartiti, e nessuno ne conosce i nomi. Ma il servizio di assistenza ha emanato un comunicato per sottolineare come anche nei momenti più disperati si può trovare aiuto: «Un uomo sconosciuto, è stato salvato da tredici sconosciuti - ha detto il portavoce della polizia Mike Shaw –. Spero che se altre persone combattono con l’idea di togliersi la vita, ricorderanno che possono chiedere aiuto, e riceveranno aiuto».