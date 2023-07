Dramma alla festa di compleanno, invitato batte la testa durante la lite: in coma

TRASACCO - È stato operato, N.C., operaio, il 45enne di Trasacco (L'Aquila) che si trova in coma farmacologico, costantemente monitorato in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale. Il tutto per un grave trauma cranico rimediato battendo la testa sul cordolo del marciapiede dopo essere stato spintonato da un 18enne, O.F., che proprio l'altra sera stava festeggiando il suo compleanno. Mentre la vittima rimane in gravi condizioni, il giovane, difeso dall'avvocato Carlo Polce, del foro di Avezzano, è stato indagato per lesioni gravi.

Poco prima delle 4 del mattino, tra domenica e lunedì, nei pressi del bar di piazza Matteotti, a Trasacco, una decina di ragazzi aveva raggiunto il locale dopo una cena in un ristorante dove aveva festeggiato il compleanno del 18enne.

Un uomo, forse sotto l'effetto dell'alcol, si sarebbe avvicinato al gruppo dicendo «vi faccio festeggiare io come si deve», mostrando una sostanza bianca. I ragazzi però lo avrebbero invitato ad andarsene e qui sarebbe nato un piccolo scontro di parole con conseguente spintone alla vittima che è completamente caduta all'indietro sbattendo la testa sul cordolo del marciapiede. L'uomo è rimasto esanime sul selciato del piazzale e immediatamente soccorso, è stato trasferito all'ospedale di Avezzano con un'ambulanza e sottoposto alla Tac dai medici del pronto soccorso: è stato evidenziato una vasto ematoma alla testa. Da subito le sue condizioni sono parse gravissime e per questo è stato trasferito al reparto di neurochirurgia dell'Aquila dove è stato operato e posto in coma farmacologico, i medici ancora non hanno sciolto la prognosi. Del fatto è stata informata anche la caserma dei carabinieri di Trasacco, comandata dal maresciallo Armando Croce, che sta svolgendo le indagini per la ricostruzione della dinamica dell'episodio.

I testimoni avrebbero confermato i fatti e avrebbero raccontato che la vittima si sarebbe avvicinato al gruppo più volte e avrebbe offerto sostanze; al loro rifiuto avrebbe rivolto parole offensive e per questo uno di loro lo avrebbe spintonato per allontanarlo, ma sarebbe caduto sbattendo la testa. Il gruppo si sarebbe anche attivato per chiedere l'intervento dell'ambulanza. Nell'immediato è stata aperta un'indagine per risalire all'identità dell'aggressore e dalle prime dichiarazioni raccolte dai carabinieri, coordinati dalla Procura, è stato appurato che il 18enne, che festeggiava il compleanno, sarebbe colui che lo ha spintonato facendo sbattere con la testa sul marciapiede. Durante gli accertamenti dei militari sono state acquisite le immagine delle telecamere che si trovano nell'area in cui il 45enne è stato spintonato, grazie alle quali gli inquirenti hanno ricavato una serie di informazioni che avrebbero già consentito di ricostruire la dinamica dell'episodio. Resta intanto in condizioni molto gravi la vittima, ora ricoverato in Terapia intensiva.