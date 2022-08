Vincenzo trovato morto in un pozzo: era scomparso da Ferragosto

BRINDISI - È stato trovato morto, in un pozzo, Vincenzo Di Noi, il 79enne di Torre Santa Susanna (Brindisi) scomparso il giorno di Ferragosto. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico che sta operando con i Vigili del Fuoco per recuperare la salma. Al momento - a quanto è dato sapere - gli investigatori privilegiano la pista dell'incidente.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con l'impiego di un'Unità Cinofila da Ricerca Molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico proveniente dal Molise. L'uomo a Ferragosto era uscito di casa poco prima di pranzo, senza telefono, a bordo della sua Opel Corsa ritrovata ieri mattina in un terreno in contrada Gandizia. Di Noi era cardiopatico e diabetico.