Torino, trentenne aggredito a colpi di machete dopo una lite in strada: operato, rischia di perdere una gamba

Sangue in strada a Torino in via Panizza, nel quartiere Mirafiori Nord. Un uomo di circa 30 anni è stato aggredito e ferito con un'arma da taglio, probabilmente un machete, nel tardo pomeriggio di oggi - lunedì 18 marzo - dopo una lite in strada. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

Aggressione choc a Torino col machete

Il ferito, che era in compagnia di una ragazza, è stato trasportato all'ospedale Cto, ma non sarebbe in pericolo di vita: è in sala operatoria e i chirurghi stanno cercando di salvargli la gamba sinistra che rischia una parziale amputazione. Da una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in strada e gli aggressori, altri due uomini, sono fuggiti, probabilmente a bordo di uno scooter.