Sottomarino Titan, l'ammissione del Ceo: «Danneggiato da un fulmine durante una prova di immersione»

Un nuovo video, il fulmine, e il Titan che implode. In queste ore è emerso un nuovo video del Ceo di OceanGate, Stockton Rush, che sostiene che il sommergibile Titan che ha ucciso lui e altre quattro persone è stato «gravemente danneggiato da un fulmine durante un'immersione di prova». Rush, che stava pilotando la nave quando è implosa in rotta verso il Titanic, ha parlato dell'incidente del 2018 alle Bahamas. Lo ha fatto in un'intervista con la società tecnologica sottomarina Teledyne Marine, secondo quanto riporta The Insider.

Titan e il fulmine, cosa sappiamo

«Un colpo diretto alla fibra di carbonio probabilmente ci avrebbe fatto fuori completamente», aveva raccontato ell'intervista (poi cancellata), che però è stata diffusa su YouTube.

In un post del 16 maggio 2018 sul suo account Instagram, OceanGate ha detto che il Titan era stato sottoposto a test «in acque profonde un mese prima vicino a Marsh Harbour alle Bahamas».

All'arrivo, l'elettronica del sottomarino «ha subìto danni da fulmine che hanno interessato oltre il 70% dei suoi sistemi interni - si legge nel post -. In combinazione con condizioni insolitamente tempestose e ventose alle Bahamas, il team non è stato in grado di completare la prima immersione di 4000 metri almeno 45 giorni prima della Titanic Survey Expedition». Rush ha dichiarato di essere rimasto deluso dal ritardo, ma ha aggiunto che «non siamo disposti a interrompere il processo di test a causa di una tempistica ridotta. Siamo impegnati al 100% per la sicurezza e vogliamo testare completamente il sottomarino e convalidare tutte le procedure operative e di emergenza prima di lanciare qualsiasi spedizione».

Titan, i pezzi di ricambio

Nell'intervista con Teledyne Marine, Rush ha spiegato che la sua compagnia ha sostituito rapidamente le parti difettose del sottomarino. «Fortunatamente, utilizziamo articoli commerciali pronti all'uso e sostituibili in linea. Quindi, nel giro di un paio di giorni, siamo stati in grado di sostituire tutti quei componenti», ha raccontato ancora Rush, che ha pilotato il Titan con un controller per videogiochi Logitech.

«Continuiamo ad avere problemi su connettori, penetratori, cablaggi. I fulmini possono fare cose strane. Ciò ha rallentato i nostri test e alla fine abbiamo dovuto annullarlo», ha aggiunto. Rush, 61 anni, il miliardario britannico Hamish Harding, 58 anni, l'esperto francese di Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 anni, il magnate pakistano di 48 anni Shahzada Dawood e suo figlio di 19 anni, Sulaiman, sono stati tutti morti quando il Titan è imploso il 18 giugno. Rush aveva subìto forti critiche dopo il disastro per aver apparentemente ignorato i principali problemi di sicurezza mentre addebitava ai ricchi turisti 250.000 dollari ciascuno per il viaggio verso l'iconico relitto (a 12.500 piedi sotto la superficie dell'Oceano Atlantico).

OceanGate CEO Stockton Rush said sub was damaged by lightning https://t.co/vf24imHr5l pic.twitter.com/ezJTEimE3t — New York Post (@nypost) July 4, 2023

Rush aveva dichiarato in un'intervista del 2021: «Vorrei essere ricordato come un innovatore. Penso che sia stato il generale MacArthur a dire: sei ricordato per le regole che infrangi. E io ho infranto alcune regole per realizzare tutto questo».