Teramo, donna trovata morta sulla strada con la testa fracassata: ipotesi investimento di auto pirata

TERAMO - Donna trovata morta sulla strada, la prima ipotesi è che sia stata investita e uccisa da un'auto che non si è fermata a asoccorrerla. È successo questa sera in via Brodolini a Teramo dove è stato trovato il cadavere di una donna con la testa fracassata a causa dell'investimento, avvenuto in una zona molto buia attorno alle 19. Ma gli investigatori al momento non escludono altre piste. Sul posto la Polizia e i sanitari del 118. Il corpo straziato è stato identificato solo in serata: si tratta di Gabriella Di Ottavio, 64 anni, residente in zona. La donna, ormai deceduta, è stata trovata da alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. Al setaccio le immagini delle telecamere per trovare brandelli di targa o modello dell'auto pirata.