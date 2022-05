Accoltella la ex che lo aveva lasciato: nel '99 aveva ucciso un'altra sua fidanzata

Un uomo di 50 anni ha tentato di uccidere a coltellate la sua ex. Ma alle spalle aveva già una condanna per l'omicidio della sua compagna e un'altra condanna per stalking. Adesso è ritenuto il principale indiziato per il tentato omicidio di una donna di 52 anni, accoltellata nella sua casa di Padova. Lì pare che i due avessero convissuto prima che la donna mettesse fine alla relazione, scatenando l'odio dell'aggressore nei suoi confronti.

L'aggressione si è consumata nella serata di martedì 10 maggio in un appartamento del quartiere Arcella. La donna è stata colpita alla schiena e lasciata a terra gravemente ferita. Portata all'ospedale e sottoposta ad un'operazione d'urgenza, la 52enne è stata dichiarata fuori pericolo. L'uomo è fuggito, ma poco dopo è stato fermato dai carabinieri.

Secondo le prime informazioni, nel passato dell'aggressore, un 50enne veronese, vi sarebbero già la condanna per omicidio della compagna di allora, nel 1999, e una per stalking nei confronti di una terza donna che tormentava, anche in questo caso non accettando la fine della loro relazione.

