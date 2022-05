Trovati morti due bambini di 7 e 11 anni: «Possibile infanticidio». La polizia cerca il padre

Orrore in Germania dove due bambini sono deceduti per morte violenta. È accaduto a Hanau, nel land dell'Assia. La polizia ha trovato una bambina, di 7 anni, morta ed il fratello, di 11, ferito in modo gravissimo, che poi è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Aperta un'indagine per infanticidio, il principale sospettato è il padre dei due bambini che però al momento non risulta reperibile.

APPROFONDIMENTI ARMA LETALE Un uomo tenta di violentarla, lei reagisce e lo uccide con una mossa...

La bambina era stata trovata morta su un balcone al nono piano dell'edificio, il fratello in fin di vita su un marciapiede sottostante. È accaduto questa mattina, poco prima delle 7.30, nel pieno centro di Hanau. L'allarme è stato dato da un passante che aveva notato il bambino, ferito, sul marciapiede.

La Bild riferisce che le condizioni dell'11enne erano così gravi da sconsigliare il trasporto con l'elisoccorso: meglio un'ambulanza che lo portasse nell'ospedale più vicino, evitando vibrazioni. Ma dopo tre ore di agonia, il bambino non ce l'ha fatta. Da qualche mese, la famiglia era tenuta d'occhio dalle autorità e seguita da assistenti sociali. Un vicino ha anche notato un dettaglio prezioso per le indagini: «Fino a ieri c'era una rete di sicurezza nera sul balcone, ora è semplicemente appesa al parapetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA