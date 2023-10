Studentessa muore sul campo da calcio a 17 anni: il malore improvviso davanti ai compagni di classe

Choc in un liceo. Una ragazzina di 17 anni è morta dopo essere svenuta durante l'allenamento di una partita di calcio. Breanne McKean, era una studentessa dell'ultimo anno della Mapleton High School di Ashland, Ohio, Stati Uniti. Era stata candidata alla Homecoming Queen, il concorso per diventare reginetta.

L'adolescente, che avrebbe dovuto diplomarsi al liceo l'anno prossimo, era un'atleta appassionata che ha vinto diversi premi per il suo coinvolgimento nelle squadre scolastiche di pallavolo, basket e softball. Subito dopo il malore è stata portata in ospedale, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. A dare la notizia per primo è stato il padre della studentessa, il direttore atletico della scuola.

«È con il cuore pesante che il distretto scolastico locale di Mapleton annuncia la scomparsa di Bre McKean.

I nostri cuori, pensieri e preghiere vanno alla famiglia McKean, agli amici e alla comunità di Mapleton», ha scritto la Mapleton Local Schools in un post sulla propria pagina Facebook.

Tutti gli eventi atletici di Mapleton sono stati cancellati per diversi giorni, così come il ballo in cui ci sarebbe stata la votazione per l'elezione della reginetta. La ragazza è stata descritta da tutti come una persona solare, piena di vita e molto generosa. I compagni di classe hanno sparso fiori nel parcheggio della scuola di Breanne, su cui è dipinto il suo nome e l'anno in cui avrebbe dovuto diplomarsi.