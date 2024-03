Studente di 23 anni si fa amputare le gambe per il risarcimento: «Mi daranno un milione». Ma riceve solo 6mila euro, poi sequestrati

Debiti fino al collo, gangster alle calcagna, frode e gambe amputate. Non è la trama di un film ma una vicenda grottesca quanto surreale vissuta da un giovane studente di Taiwan che si è fatto amputare le gambe nella speranza di ricevere un risarcimento assicurativo di 1,2 milioni di euro, per poi essere arrestato per frode. Secondo le autorità taiwanesi, il 23enne, identificato solo con il suo cognome, Zhang, ha immerso i piedi in un secchio di ghiaccio secco per oltre 10 ore: si è congelato le gambe a tal punto da dover subire una doppia amputazione.

A convincere Zhang sarebbe stato Liao, un amico dei tempi del liceo, anche lui di 23 anni. Il motivo? Secondo gli investigatori, Liao aveva subito perdite dal trading di criptovalute inducendo quindi l'ex compagno di classe a firmare una nota legale che lo obbligava a pagare circa 750mila euro. Secondo quanto riportato da Taiwan News, Liao avrebbe detto a Zhang che i gangster lo stavano seguendo, ha scritto Business Insider.

Il piano di Liao e Zhang

Il 26 gennaio 2023, Liao e Zhang hanno fatto il giro di Taipei in moto di notte: l'obiettivo era trovare un alibi "credibile" per spiegare il congelamento delle gambe del giovane. Pochi giorni prima, Zhang aveva acquistato diverse costose polizze di assicurazione. Dopo il viaggio in moto, Zhang ha immerso i piedi nel ghiaccio secco ed è stato ricoverato in ospedale.

Lì il personale medico ha percepito che c'era qualcosa che non andava. Le sue gambe non presentavano segni di scarpe o calzini e le sue ferite apparivano simmetriche, il che non non poteva essere compatibile con una lesione da congelamento naturale. Anche il clima della notte del 26 gennaio non era affatto al di sotto dello zero, con una temperatura massima di circa 6° C. «Poiché Taiwan è una regione subtropicale, i casi di congelamento grave per cause naturali che richiedono un'amputazione sono più unici che rari», hanno dichiarato le autorità.

Le indagini

Le gambe di Zhang sono state amputate sotto il polpaccio a causa delle ferite da congelamento, ma il suo caso è stato segnalato alle forze dell'ordine. A quel punto, quando la polizia ha cominciato a indagare su Zhang e Liao a novembre, sono stati trovati il secchio di plastica usato per congelare i piedi del giovane, alcuni documenti assicurativi, una scatola di polistirolo bianco per il ghiaccio secco, otto telefoni cellulari e un computer tablet. Liao e Zhang sono stati arrestati il 17 gennaio e sono entrambi accusati di frode e lesioni personali gravi.

I media locali, citando i procuratori, hanno riferito che Zhang aveva chiesto 6.600 euro a un'assicurazione, denaro che è stato poi sequestrato.