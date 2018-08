"Strappano" la cassaforte dal muro: il vicino di casa li costringe ad abbandonarla

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) -: la trova il vicino di casa nel campo. I ladri hanno preso di mira l'abitazione si un pensionato di 70 anni di Aviano e si sono introdotti nella sua casa nella notte tra il 29 e il 30 luglio.Dopo aver forzato la finestra della camera da letto e danneggiato l'impianto di allarme, i malviventi sono penetrati nella dimora e sono riusciti ad asportare una cassaforte murata; il forziere è stato trasportato in giardino per poi essere caricato in auto.Ma l'arrivo delha distratto i ladri che hanno abbandonato la cassaforte gettandola a terra in un campo, per poi fuggire a gambe levate. Il vicino ha chiamato subito i carabinieri che adesso stanno indagando per identificare i malviventi. Il forziere è stato trovato ancora chiuso; ingenti i danni alla parete della casa ma i topi d'appartamento non sono riusciti a rubare neanche un euro.