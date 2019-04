Sri Lanka, c'è una residente in Italia tra le vittime: donna 55enne che viveva a Catania

di Ida Di Grazia

attentati nello Sri Lanka

Tra leanche una cingalese di 55 anni che lavorava come badante e abitava adagli anni Novanta.è morta nellaNellaa Katuwapitiya nella provincia di Negombo.La donna che, si trovava nel suo paese d'origine per trascorrere le vacanze pasquali in compagnia di amici e parenti ed era in attesa di proseguire per l'Australia per incontrare la sua unica figlia. La notizia e' stata ufficializzata da Migrantes di Catania, diretta dal diacono Giuseppe Cannizzo, che ha appreso la notizia da amici della vittima. Il marito è partito per lo Sri Lanka.La donna frequentava assiduamente la, punto di riferimento di tutta la comunita' srilankese catanese.Una veglia di preghiera si terrà il 25 aprile alle 18, presieduta dal vicario di Catania, Salvatore Genchi, e dal cappellano srilankese, Michael Cansius Perera.