Attentato durante la messa della domenica, almeno 15 morti in Burkina Faso. «Attacco armato dei terroristi»

La comunità cattolica di Essakane, Burkina Faso, è stata attaccata dai terroristi mentre celebravano oggi la messa domenicale. «Il bilancio provvisorio è di 15 fedeli uccisi, dei quali 12 morti sul posto e 3 nel Centro sanitario a causa delle ferite». Ci sono altri due feriti. Lo rende noto il vescovo della diocesi di Dori, mons. Laurent B. Dabire. «Preghiamo per la conversione di coloro che continuano a seminare morte nel nostro Paese», scrive il vescovo.

Stamane, durante l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco aveva espresso forte preoccupazione per gli episodi di violenza che toccano le comunità cattoliche africane, come «i sempre più frequenti rapimenti che si verificano in Nigeria», facendo presente la sua speranza che ci si impegni affinché il dilagare di questi episodi sia arginato il più possibile».