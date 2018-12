Spruzzato spray al peperoncino a scuola trenta studenti in ospedale

Un maxi-intervento del 118, causato dall'uso di uno spray al peperoncino, si è reso necessario, a Pavia, all'interno di una scuola superiore, l'Itis «G. Cardano» di via Giuseppe Verdi. Lo ha reso noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza-urgenza. Le ambulanze sono giunte in un Istituto tecnico in via Verdi e al momento, secondo quanto si è appreso, stanno soccorrendo due 15enni, mentre sono trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, in gran parte al San Matteo.

