Strage nel Maine, papà e figlio di 14 anni uccisi dal killer: erano andati a giocare a bowling

Una famiglia distrutta. C'è infatti anche un ragazzino di 14 anni, Aaron Young, tra le vittime della strage del Maine, dove un uomo armato con un fucile AR-15 ha ucciso mercoledì sera 18 persone - ferendone altre 13 - in una sala da sala da bowling e un ristorante di Lewiston.

Lo ha reso noto la famiglia del ragazzo, come riportano i media statunitensi. Anche il padre, Bill Young, è rimasto ucciso nell'attacco. Entrambi si trovavano nella sala da bowling Just-In-Time Recreation.

FATHER, SON KILLED: Family confirmed to me that two victims killed at the bowling alley in Lewiston were 43 y/o William “Bill” Young and his 14 y/o son Aaron Young. Aaron was a part of the youth bowling league. “We’re living in hell,” Bill’s brother said. @wusa9 @newscentermaine pic.twitter.com/zk4MTWmNNw

— Matthew Torres (@News_MTorres) October 27, 2023