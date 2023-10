Robert Card, trovato morto il killer del Maine: in fuga da due giorni, era nei boschi vicino ai luoghi della strage

Il corpo senza vita di Robert Card è stato trovato nei boschi vicino a Lewiston, non lontano dai luoghi dove aveva compiuto il massacro uccidendo 18 persone nel Maine. «Ho chiamato il presidente Joe Biden per informarlo», dichiara la governatrice Mills. In pochi minuti, armato di un fucile mitragliatore, forse un M12, aveva compiuto una strage in un bar e in una pista di bowling a Lewiston.

La fuga

Per 48 ore, Card, 40 anni, ex militare che aveva già dato segnali di scarsa salute mentale, dopo aver ucciso diciotto persone in un bowling e in un ristorante della zona, è risultato introvabile, eppure non si era allontanato dalla zona dove aveva messo in atto la strage, la più grave negli Stati Uniti quest'anno.

Dove è stato trovato

Il corpo del killer del Maine è stato trovato intorno alle 19.45 locali, riferisce la polizia spiegando di aver comunicato direttamente la notizia alle famiglie delle vittime, e di aver parlato con la famiglia del killer che è stata «molto cooperativa». Robert Card si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa.

Il biglietto

Il corpo dell'uomo è stato trovato non lontano dal centro di riciclaggio dove lavorava.