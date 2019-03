Sorpresa al largo di Otranto, il branco di delfini danza al tramonto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTRANTO - Una normale gita in barca si è trasformata in una straordinaria avventura per il fotografo Dino Longo. Ieri pomeriggio al largo delle Orte, poco lontano dal faro della Palacia, a sud di Otranto, nel mare completamente piatto ha fatto capolino un intero branco di delfini che ha improvvisato una bellissima danza al tramonto. Eccoli nei suoi scatti.