Sorelline chiamano il 113 per maltrattamenti ma la verità è opposta

VICENZA - Definirle “birichine” è poco le, figlie di commerciati residenti in centro città, che perhanno chiamato il 113 per denunciare di essere state lasciate a casa da sole dai. Una volante si è precipitata nell’abitazione indicata dalle ragazzine, dove gli agenti sono stati accolti dal padre chedell’intervento ha dichiarato che quando lui e la moglie non sono in casa per motivi di lavoro le due figlie vengono lasciate in custodia alla. Nella visita domiciliare gli agenti hanno scoperto una triste storia: la 14enne aveva da poco picchiato la madre conperché le aveva vietato l'uso del cellulare. Presente in casa la donna ha mostrato lividi ed ecchimosi su un braccio e sulle gambe provocati dalla figlia maggiore. È inoltre emerso che le due sorelle hanno chiamato il 113 per dispetto: i genitori in un rimprovero le avrebbero minacciate di condurle da parenti se non si fossero comportate bene. La non cristallina situazione familiare è stata segnalata dalla polizia aidel Comune che entreranno nel merito.