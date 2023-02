Sole, enorme vortice di plasma al polo nord della stella: il misterioso fenomeno mai documentato prima

Sulla superficie del sole un enorme filamento di plasma si è staccato dalla stella e ha cominciato a girare intonro al suo polo Nord. L'incredibile fenomeno, mai documentato prima, è stato caratterizzato da venti a una velocità di 96 chilometri al secondo ed è durato in tutto circa 8 ore. Gli scienziati si sono interrogati su questo eccezionale evento, pur non sapendo fornire una spiegazione precisa.

«Parliamo di vortice polare. Il materiale di una protuberanza settentrionale si è appena staccato dal filamento principale e ora sta circolando intorno al polo Nord della stella» ha tweettato la meteorologia spaziale Tamitha Skov mentre condivideva una sequenza video scattata dall'Solar Dynamics Observatory della NASA. I ricercatori stanno raccogliendo i dati da diversi osservatori solari per combinarli e determinare le dinamiche di questa “tempesta polare” di particelle cariche elettricamente. Sebbene il vortice di plasma sia stato insolito, non lo è il fenomeno che lo ha originato, cioè la gigantesca protuberanza solare (solar prominence) che si è manifestata attorno ai 55 gradi di latitudine.

Absolutely gorgeous polar crown filament eruption off the northern pole of the Sun, just observed by the GOES/SUVI camera ☀️ Needless to say that this ejection is going more or less "straight up" and is not Earth-directed 😉 pic.twitter.com/UslNnKqJuD