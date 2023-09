Si sveglia dall'anestesia a metà operazione e non riesce a parlare: l'incubo di Natasha

L'ultima cosa che ci si augura, quando si viene sedati per un'operazione chirurgica è di svegliarsi nel bel mezzo dell'intervento. Ed è quello che è accaduto a Natasha Japhet, svegliarsi mentre il chirurgo la stava operando alla cistifellea. La donna, mamma di quattro figli, ha cercato di avvertire i medici che si era svegliata dall'anestesia, ma dalla sua bocca non è uscito alcun suono, neanche una parola.

Un incubo

La donna, 33 anni, residente a Llanaelhaearn, nel Galles è andata in ospedale per l'intervento, quando si è svegliata sul tavolo operatorio a metà procedura: "Tutto ciò che ricordo è che mi sono svegliata durante l'operazione. Ero conscia e sentivo voci intorno a me che chiedevano la telecamera. Avevo la sensazione di non riuscire a respirare” ha detto ai giornali locali la 33enne che era paralizzata, e stava urlando, ma solo nella sua testa.

Svenuta per il dolore

Natasha sostiene di aver sentito tutto ciò che hanno fatto i medici e di essere "svenuta" per il dolore provocato dall'inserimento di due aste nello stomaco.

Esperienza traumatica

La donna ha detto che i medici si sono resi conto che qualcosa non andava quando si è svegliata poco dopo. "Credo che abbiano fatto qualcosa in quel momento per farmi tornare a dormire correttamente. E quando mi sono ripresa, l'anestesista ha cominciato a farmi domande immediatamente.

Dopo aver raccontato la sua spaventosa esperienza, a Natasha è stato chiesto di fornire una dichiarazione al personale medico. "Mi sento un po' traumatizzata. Non sono riuscita a dormire. Ogni volta che mi addormento, ho la sensazione di non poter respirare di nuovo", ha detto.