A 26 anni s'inventa un furto in casa per coprire i 20mila euro persi alle slot

VICENZA - Un giovane vicentino, M.S. di 26 anni, sarà chiamato in tribunale per rispondere di. A fine del 2014 il giovane aveva sporto denuncia alla polizia per il furto in casa di una busta contenenteda parte di un individuo introdottosi tra le mura domestiche. Una, scoperta successivamente dal padre, ideata per coprire la sua grave forma di. Nel 2014, lasciato dalla fidanzata e senza occupazione, il giovane in pochi mesi tra slot machine, giochi on line e biglietti delle lotterie istantanee ha dilapidato oltre 20 mila euro, all’insaputa dei genitori. A dicembre 2014 l’idea per M.S. del furto, non convincente per il padre: bravo a mettere alle strette il figlio e farlo confessare. Il papà hapoi alla polizia la bugia del furto. Il giovane ha intrapreso, pare con successo, una terapia perla sua ludopatia e sembra pronto a raccontare in tribunale il personalecon il demone del gioco d’azzardo.