Shannen Doherty, il tumore alle ossa al quarto stadio e la cura "con proprietà chemioterapiche": ecco come sta l'attrice

Shannen Doherty ha parlato apertamente della sua battaglia contro il cancro, insistendo sul fatto che è «determinata a sopravvivere». L'attrice di Beverly Hills 90210 ha rivelato il mese scorso che il suo cancro al seno al quarto stadio si era diffuso alle ossa. Mercoledì, durante un'apparizione al programma Good Morning America della ABC, la Doherty, 52 anni, ha anche parlato di come il suo attuale trattamento la renda «malata per un paio di giorni» alla volta. Durante questi attacchi, la star di Streghe dice che sua madre viene da lei e «si prende cura di me».

Il protocollo

«Sto seguendo un protocollo che contiene proprietà chemioterapiche, quindi non è la chemioterapia tradizionale», ha spiegato l'attrice. «È un'infusione, la prendo una volta ogni tre settimane. Sto male per un paio di giorni. Mia madre viene e si prende cura di me. I miei amici passano e mi portano la zuppa, il pane e tutto quello che posso mangiare.

Dichiamo che mi sento un po' viziata. Devo trovare sempre il lato positivo».

«Non voglio morire»

Nelle scorse settimane Shannen Doherty aveva gridato tutta la sua volontà di non arrendersi. «Non voglio morire», ha detto in un'intervista a People che le ha dedicato la copertina del numero dell'11 dicembre. «Non ho finito di vivere, non ho finito di amare, non ho finito di creare - ha aggiunto - non ho finito con la speranza di poter cambiare le cose per il meglio, per il momento non sono finita». Doherty ha deciso di parlare della sua malattia nel podcast intitolato 'Let's Be Clear with Shannen Doherty', lanciato oggi 6 dicembre su iHeartRadio.

Il cancro

All'attrice è stata diagnosticato un cancro al seno per la prima volta nel 2015. È stata sottoposta a mastectomia, chemioterapia e radioterapia. Due anni dopo il cancro sembrava in remissione, ma nel 2020 lei stessa ha annunciato che era tornato ed era al quarto stadio. All'inizio di quest'anno ha subito un nuovo intervento per rimuovere un tumore al cervello, da lei chiamato 'Bob'. «Quando ti chiedì "Perché proprio a me? Perché ho il cancro? Perché è tornato? Perché è al quarto stadio?", ciò ti porta a cercare uno scopo più grande nella vita» ha spiegato. Ha anche rivelato che va a letto e si sveglia pregando, ringraziando Dio per le cose importanti e senza chiedere troppo. «La mia fede è il mio mantra», ha sottolineato.