Sesso, olio d'oliva meglio del viagra: ecco quanti cucchiai bisogna assumere

Chi lo avrebbe mai detto che l'potesse avere effetti miracolosi nelle? Secondo una ricerca sarebbe proprio così, anche. Ma quanto bisogna assumerne per lasciare la propria metà senza fiato?Una dose settimanale di olio d'oliva potrebbe funzionare meglio dei farmaci per aiutare a migliorare la prestazione di un uomo in camera da letto, suggerisce una nuova ricerca. Sono stati gli scienziati dell'Università di Atene a misurare la dose ottimale di 'oro verde' da consumare per fare scintille: ne bastano appenaper ridurre il pericolo di impotenza di circa il 40%.Lo studio, presentato al Congresso dell'European Society of Cardiology (Esc) a Monaco di Baviera, è stato condotto su 660 uomini con un'età media di 67 anni e ha rilevato che coloro che adottano una dieta mediterranea - ricca di frutta e verdura, legumi, pesce - hanno meno problemi a letto e vedono persino migliorare le loro performance. L'olio d'oliva, 're' dell'alimentazione sana, può aiutare a migliorare la circolazione e ad aumentare drasticamente i livelli di testosterone, riducendo il rischio di disfunzione erettile.La ricercatrice Christina Chrysohoou ha ricordato che la dieta e l'esercizio fisico sono fondamentali per migliorare la capacità sessuale degli uomini di mezza età. «Se seguono una dieta mediterranea, in particolare consumando molto olio d'oliva - ha precisato - possono ridurre il loro rischio di impotenza fino al 40%». Piccoli cambiamenti nello stile di vita potrebbero dunque rivelarsi più vantaggiosi rispetto all'uso di medicinali, specie per coloro che cercano una soluzione a lungo termine. E soprattutto vuole azzerare il rischio di effetti collaterali dei farmaci, che includono mal di testa, mal di schiena e disturbi visivi.