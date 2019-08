Sesso con la nuora, la confessione choc: «Ora potrebbe aspettare mio figlio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho avuto una notte dicon miae sono così profondamente innamorato di lei che ho lasciato mia moglie». Inizia così la lettera di unpubblicata dalla pruriginosa e ormai nota rubrica del The Sun, "Dear Deidre". L'uomo ha 46 anni e ha raccontato la sua incredibile storia sulle pagine del quotidiano britannico. Tutta colpa di un avventura sessuale inaspettata e proibita. Non è finita qui però: la donna sarebbe incinta.L’uomo potrebbe essere il padre del bambino chee ha deciso di lasciare la moglie, convinto di essersi innamorato della moglie di suo figlio. «La prima volta che mio figlio 26enne ha portato questa ragazza a casa, sono rimasto subito colpito. Ha 23 anni ed è straordinariamente bella. L’abbiamo accolta nella nostra famiglia. Si sono sposati l’anno scorso. Lei e mio figlio vivono con noi e mia moglie le ha procurato un lavoro al supermercato dove lavora».«Poi qualche mese fa - aggiunge - siamo andati tutti al matrimonio di mio nipote e ci siamo sistemati nello stesso albergo. La sera io e mia nuora ci siamo intrattenuti a bere da soli dopo che mia moglie e mio figlio sono andati a letto. Siamo andati fuori a fumare e ci siamo ritrovati in auto a fare sesso sul sedile posteriore. Abbiamo concordato che non sarebbe successo di nuovo e che sarebbe rimasto il nostro segreto». Sono riusciti a lasciare le cose immutate fino a quando la ragazza non è rimasta«Lei ama mio figlio e non volevamo fare del male a nessuno. Un paio di mesi dopo, abbiamo avuto un pranzo di domenica in famiglia e mio figlio ha detto che aveva qualcosa da dirci. Ha detto che sua moglie era incinta e che erano al settimo cielo. Mi sono congratulato con loro ma mi sono sentito male dentro». A quel punto l'uomo ha lasciato la moglie e la ragazza ha confermato che c'è una possibilità che il figlio sia suo.