Sesso tra le maschere del Carnevale di Venezia: coppia ripresa in video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(dal lato piazzale Roma) a Venezia nel bel mezzo dei giorni più importanti del Carnevale. Senza maschere senza veli e non era nemmeno uno scherzo di Carnevale.veneziana lei, padovano lui, è stata colta sul fatto e denunciata dalla polizia locale per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante della potenziale esposizione al passaggio di minori. La coppia, le cui gesta sono state anche riprese dai passanti col telefonino, ha rischiato l'arresto.