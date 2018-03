Malore sulla pista di sci da fondo: sportivo si accascia e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARVISIO - Unodimentre era impegnato a percorrere l'anello didi, in territorio italiano, al confine con laL'uomo, 60 anni, sloveno, si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Gli amici che erano con lui hanno tentato di rianimarlo e hanno chiamato aiuto. Sul posto è giunto ilsloveno e l'equipe medica di una ambulanza sempre proveniente dalla vicina Slovenia.Inutili i soccorsi per lo sportivo sessantenne che è morto sulla neve. Il soccorso alpino sloveno ha contattato le autorità locali italiane per la constatazione del decesso e per il recupero della salma. Il malore fatale ha colpito lo sloveno sulle nevi della località di Fusine, in, intorno alle 13 di oggi, sabato 17 marzo.