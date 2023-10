Il marito le affonda la faccia nella torta, la sposa chiede il divorzio il giorno dopo il matrimonio

Minaccia il divorzio pochi giorni dopo il matrimonio. Una sposa si è detta tremendamente offesa dall'atteggiamento che ha avuto il marito il giorno delle loro nozze, al punto di voler chiedere la separazione. La donna aveva chiesto che non fossero fatti stupidi scherzi, lui invece, al momento del taglio della torta le ha sbattuto la faccia contro la panna.

La torta

Lo sposo l'ha afferrata per la testa e l'ha spinta a faccia in giù nella torta.

In un messaggio inviato alla rubrica di consigli Dear Prudence di Slate, la neo sposa si è sfogata: «La mia unica regola ferrea era che non mi avrebbe sbattuta la torta in faccia al ricevimento. Essendo un uomo ragionevole che mi conosce bene, non l'ha fatto. Invece, mi ha afferrato per la nuca e mi ha spintonato». Ad aggravare la cosa è stato il fatto che ha avuto la consapevolezza che era tutto premeditato, visto che in seguito è arrivata una seconda torta per gli invitati.

La separazione

«Me ne sono andata», ha continuato, «Il giorno dopo gli ho detto che avevamo finito. Tutti i parenti mi hanno detto che avevo esagerato, ma in realtà si è trattato di un gesto violento per me». La donna soffre di claustrofobia dopo aver subito un brutto incidente d'auto e la faccia sulla torta le ha ricreato la sgradevole sensazione. «Continuano anche a dirmi che lo amo e che lui mi ama, e questo significa non arrendersi al primo ostacolo, ma non è facile».