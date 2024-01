Malore improvviso a Londra, Sara muore a 40 anni: era in vacanza con marito e tre figli. Famiglia sotto choc

Una donna di 40 anni, Sara Caretto, è morta qualche giorno fa a Londra dove si trovava in vacanza con il marito, Danilo Ferraro, e i loro tre figli di 17, 14 e 10 anni e in compagnia di alcune coppie di amici. In Inghilterra per le vacanze natalizie per un periodo di relax, per la famiglia è stato uno choc, una morte incredibile che lascia sgomenti, come racconta oggi il quotidiano Il Gazzettino.

In vacanza a Londra

Sulla causa del decesso al momento si sa poco: il marito, ancora sconvolto, non ha voluto dare informazioni.

La famiglia era partita insieme ad altri amici per trascorrere in serenità questo periodo di ferie e festeggiare il nuovo anno: la settimana scorsa Sara avrebbe improvvisamente avvertito un malessere e il marito l'avrebbe condotta subito in ospedale, dove però nonostante le cure dei medici è deceduta.

Nessun problema di salute

Chi conosceva la 40enne afferma che non c'erano problemi di salute che potessero far presagire un epilogo così tragico, spiega ancora Il Gazzettino: Sara godeva di buona salute e la sua scomparsa è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Sui social campeggiano le foto della famiglia unita al completo, una famiglia ora sconvolta dalla tragedia.

Le cause della morte

E anche a Marcon, dove Sara viveva con marito e figli, non si parla d'altro: il sindaco Matteo Romanello e la sua vice Carolina Misserotti hanno espresso il loro cordoglio ai familiari della donna. Della vicenda sono state informate anche le forze dell'ordine, contattate per le formalità relative al rimpatrio della salma in Italia da Londra. La data dei funerali sarà stabilita appena sarà completato l'iter per il rientro del corpo. Per quanto riguarda le cause della morte, non resterà che aspettare.