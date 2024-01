MALTIGNANO Una donna di 55 anni è stata ritrovata senza vita in casa. Si chiamava Enrica Vanni e viveva in un appartamento delle case popolari. Probabilmente un malore improvviso è stato fatale. La donna abitava sola da tempo ed era assistita dai servizi sociali: nell'ultimo periodo aveva avuto anche diversi problemi di salute e difficoltà nel deambulare. Nella giornata di domenica i vicini si sono preoccupati a causa del volume della televisione all'interno dell'appartamento, tenuto alto per parecchie ore. Hanno provato a chiamare più volte la donna, ma senza ottenere riscontro. A quel punto si sono allarmati. È scattata così la macchina dei soccorsi.

Nel primo pomeriggio, sono giunti sul posto i vigili del fuoco per forzare l'ingresso e consentire l'accesso al personale del 118. Ma purtroppo per Enrica non c'è stato nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatare il decesso. L'appartamento era in ordine, la morte della donna sembra dovuta a cause naturali. Enrica rappresentava un caso socialmente fragile: fino a qualche tempo fa viveva nella sua abitazione nelle case popolari del paese insieme alla madre, in seguito deceduta. Nell'ultimo periodo abitava da sola. Seguita dai servizi sociali, le condizioni di salute della donna erano peggiorate ed era anche assistita da una badante. In questi anni ormai si vedeva di rado in giro a Maltignano e trascorreva praticamente tutto il tempo in casa.

Molto conosciuta

Enrica era molto conosciuta in paese. E la sua vicenda ha destato grande dispiacere: in queste ore sono infatti comparsi tanti messaggi di affetto e cordoglio sui social. Dopo l'intervento dei soccorsi e dei carabinieri sul luogo, la salma è stata trasportata all'obitorio del Mazzoni. Si trova adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento non si conosce la data dei funerali.