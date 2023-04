Santanché: «In questi anni distrutti gli istituti tecnici, la sinistra voleva mandare i giovani solo al liceo»

La sinistra voleva i giovani solo nei licei, e per questo gli istituti tecnici sono stati messi da parte: è la tesi della ministra del Turismo Daniela Santanché, ospite questa mattina al Vinitaly di Verona (dove la premier Giorgia Meloni ha proposto il «liceo del made in Italy»).

Santanché: la sinistra voleva giovani nei licei

Intervenendo sul tema della mancanza di manodopera in settori come il turismo e l'agricoltura, Santanché ha spiegato: «In Italia in questi anni è stato un po' distrutto quello che era 'l'istituto tecnico', che invece è molto importante, anche per il turismo, perchè abbiamo avuto una sinistra che ha invogliato i giovani a fare i licei. Questo governo vuole invece mettere al centro le scuole tecniche». «La visione del governo - ha aggiunto - non è quella di dare una paghetta di Stato ai giovani, ma di dare loro lavoro, perchè il lavoro è dignità».