Sandokan, il boss dei Casalesi si è pentito: ​Francesco Schiavone collabora con la giustizia

È crollato il muro dell'omertà. Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan, capo dei Casalesi, una delle cosche più temibili della camorra, si è pentito e ha cominciato a parlare con i magistrati della Dda. La notizia - di cui in città si parlava già da qualche giorno - è stata anticipata dall'edizione di Cronache di Caserta ma l'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri quando le forze dell'ordine si sarebbero recate a casa dei familiari del superboss per proporre il programma di protezione.



Sandokan l'ultimo a pentirsi. Nel 2018 e nel 2021 lo avevano fatto il figlio e il fratello

Arrestato nel 1998 e condannato all'ergastolo nel maxi-processo Spartacus e per diversi omicidi, "Sandokan" si trovava al carcere duro. È l'ultimo della famiglia ad essersi pentito: nel 2018 lo aveva fatto il primogenito Nicola, che aveva assunto le redini del clan.

Poi era toccato al fratello Walter, nel 2021. Ora il padre Francesco, il fondatore del clan dei Casalesi, inizia a svelare ai magistrati i segreti del clan rimasti per quasi 30 anni sepolti.