​Furti ripetuti e aggravati di oli vegetali esausti, l'ombra della Camorra ad Ascoli: 8 misure cautelari

ASCOLI - Furti ripetuti e aggravati di oli vegetali esausti, classificati come rifiuto liquido non pericoloso, di elevato valore commerciale per gli incentivi collegati alla produzione finale di biocarburante e con grave impatto ambientale. L’aggravante, con traffico di oli esausti trattati illecitamente, sarebbe quella di agevolare associazioni criminali camorristiche. Sono in corso perquisizioni e sequestri nelle provincie di Ascoli Piceno, Napoli, Bari e Pescara. In azione dei militari del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Ancona in collaborazione con il Gruppo Tutela Ambiente di Roma e Napoli: otto le misure cautelari non custodiali, emesse dal GIP del Tribunale di Ancona nei confronti di otto persone.

L'indagine

Il reato ipotizzato è quello legato all'attività organizzata del traffico illecito dei rifiuti, inerente il recupero degli oli vegetali esausti. L'indagine è a cura alla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e di Napoli, con il coordinamento dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.