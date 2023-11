Matteo Salvini minacciato di morte: scritte su un palazzo a Milano. Giorgia Meloni: «Più ci attaccano, più ci rafforziamo»

Nuove minacce per segretario della Lega Matteo Salvini. La facciata di un palazzo in piazza Libia, a Milano, con la scritta "Salvini deve morire". Il vicepremier ha postato sui propri social una foto con la minaccia di morte. «Sabato - ha scritto Salvini - manifesteremo a Milano per difendere i valori dell'Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo.

Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell'immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti, senza paura e col sorriso», ha commentato.



La reazione del premier Giorgia Meloni

«Più ci attaccano, più ci rafforziamo.

Solidarietà a Matteo Salvini», ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le parole della Lega

«Ci aspettiamo un'unanime presa di distanza da parte di tutte le forze politiche. La manifestazione di sabato è un momento di incontro per ribadire i valori della democrazia e della lotta al terrorismo. Stop. Chi pensa altro nutre solamente astio rispetto a questi valori». Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Le indagini

Sulla vicenda indaga la Digos. Solidarietà è stata espressa a Salvini dal presidente del Senato Ignazio La Russa, dai presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e da numerosi esponenti politici.